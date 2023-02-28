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Ирина Петрова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Фёдор (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Виктор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1911

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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