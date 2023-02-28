Ирина Петрова
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
Муж: Фёдор (по крёстному)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Виктор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1911
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (по крёстному)
Смерть
Неизвестно