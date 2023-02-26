Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Устинова Надежда Яковлева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Овсянкина Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: ?
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно