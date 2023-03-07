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Александра Тихонова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

08.08.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Осипов Тихон Андреев

Мать: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1891

Муж: Иван (Петров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1894

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван (Петров)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1898

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван (Петров)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1903

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван (Петров)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
08.08.1905
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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