Александра Тихонова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти08.08.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Осипов Тихон Андреев
Мать: Мавра Семёнова
Бракосочетание
01.11.1891
Муж: Иван (Петров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1894
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван (Петров)
Рождение ребёнка
05.09.1898
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван (Петров)
Рождение ребёнка
19.01.1903
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван (Петров)
Смерть
08.08.1905
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище