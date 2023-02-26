Мавра Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Семёнова

Мавра Семёнова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

30.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Семён Кононов

Мать: Евдокия Ильина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.10.1859

Муж: Осипов Тихон Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Илья Тихонов

Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Никифор Тихонов

Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Татьяна Тихонова

Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Александра Тихонова

Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Осипов Улий Тихонов

Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Осипов Иосиф Тихонов

Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1875

Дочь: (Осипова) Анастасия Тихонова

Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1878

Дочь: (Осипова) Улита (Ульяния) Тихонова

Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.10.1910
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.