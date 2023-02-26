Мавра Семёнова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти30.10.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Семён Кононов
Мать: Евдокия Ильина
Бракосочетание
04.10.1859
Муж: Осипов Тихон Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.07.1861
Сын: Илья Тихонов
Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев
Рождение ребёнка
08.02.1864
Сын: Никифор Тихонов
Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Татьяна Тихонова
Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Александра Тихонова
Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Осипов Улий Тихонов
Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев
Рождение ребёнка
1873
Сын: Осипов Иосиф Тихонов
Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев
Рождение ребёнка
24.10.1875
Дочь: (Осипова) Анастасия Тихонова
Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев
Рождение ребёнка
08.07.1878
Дочь: (Осипова) Улита (Ульяния) Тихонова
Отец ребёнка: Осипов Тихон Андреев
Смерть
30.10.1910
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно