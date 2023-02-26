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Илья Тихонов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1838 г.р.

Жена

До 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1861

Отец: Осипов Тихон Андреев

Мать: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1883

Жена: Ефимия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1885

Дочь: Ирина Ильина

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Яков Ильин

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1893

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1894

Сын: Косьма Ильин

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Пётр Ильин

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Ефимия Лукина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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