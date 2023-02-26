Осипов Тихон Андреев
Место рождения
Дата рождения16.06.1836
Дата смерти17.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1836
Отец: Андрей Иванов
Мать: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
04.10.1859
Жена: Мавра Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.07.1861
Сын: Илья Тихонов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
08.02.1864
Сын: Никифор Тихонов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Татьяна Тихонова
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Александра Тихонова
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Осипов Улий Тихонов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Осипов Иосиф Тихонов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
24.10.1875
Дочь: (Осипова) Анастасия Тихонова
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
08.07.1878
Дочь: (Осипова) Улита (Ульяния) Тихонова
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Смерть
17.11.1882
Похороны
Неизвестно