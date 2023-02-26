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Осипов Тихон Андреев

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.06.1836

Дата смерти

17.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1836

Отец: Андрей Иванов

Мать: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.10.1859

Жена: Мавра Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Илья Тихонов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Никифор Тихонов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Татьяна Тихонова

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Александра Тихонова

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Осипов Улий Тихонов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Осипов Иосиф Тихонов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1875

Дочь: (Осипова) Анастасия Тихонова

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1878

Дочь: (Осипова) Улита (Ульяния) Тихонова

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.11.1882
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно

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