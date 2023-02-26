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Татьяна Тихонова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Осипов Тихон Андреев

Мать: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванов

Бракосочетание
21.01.1887

Муж: Матвей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1888

Сын: Антоний Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Рождение ребёнка
25.02.1890

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Рождение ребёнка
14.01.1893

Сын: Пётр Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Рождение ребёнка
15.06.1895

Сын: Тихон Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Рождение ребёнка
26.10.1900

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Смерть
Неизвестно

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