Татьяна Тихонова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Осипов Тихон Андреев
Мать: Мавра Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Иванов
Бракосочетание
21.01.1887
Муж: Матвей Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1888
Сын: Антоний Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
25.02.1890
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1893
Сын: Пётр Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
15.06.1895
Сын: Тихон Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1900
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Смерть
Неизвестно