Матвей Иванов
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.11.1856
Дата смерти04.04.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1856
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1882
Жена: Агафия Мефодиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1884
Жена: Екатерина Власова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1885
Сын: Максим Матвеев
Мать ребёнка: Екатерина Власова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гавриил Матвеев
Мать ребёнка: Агафия Мефодиева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1886
Сын: Стефан Матвеев
Мать ребёнка: Екатерина Власова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1887
Жена: Татьяна Тихонова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1888
Сын: Антоний Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1890
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1893
Сын: Пётр Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.04.1893
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
15.06.1895
Сын: Тихон Матвеев
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1900
Дочь: Параскева Матвеева
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тихонова
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище