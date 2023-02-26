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Матвей Иванов

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.11.1856

Дата смерти

04.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1856

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1882

Жена: Агафия Мефодиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1884

Жена: Екатерина Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1885

Сын: Максим Матвеев

Мать ребёнка: Екатерина Власова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гавриил Матвеев

Мать ребёнка: Агафия Мефодиева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1886

Сын: Стефан Матвеев

Мать ребёнка: Екатерина Власова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.01.1887

Жена: Татьяна Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1888

Сын: Антоний Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1890

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1893

Сын: Пётр Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.04.1893
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
15.06.1895

Сын: Тихон Матвеев

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1900

Дочь: Параскева Матвеева

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тихонова

Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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