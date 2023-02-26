Гавриил Матвеев
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Матвей Иванов
Мать: Агафия Мефодиева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1903
Жена: Мария Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Мария Григорьева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно