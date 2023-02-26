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Гавриил Матвеев

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Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Матвей Иванов

Мать: Агафия Мефодиева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1903

Жена: Мария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Мария Григорьева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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