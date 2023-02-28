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Агафия Мефодиева

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

24.02.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1882

Муж: Матвей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
24.02.1884
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1885

Сын: Гавриил Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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