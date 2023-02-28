Агафия Мефодиева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти24.02.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1882
Муж: Матвей Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
24.02.1884
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1885
Сын: Гавриил Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище