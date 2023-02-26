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Иван Тимофеев

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Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

19.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тимофей Павлов

Мать: Стефанида Михайлова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1850

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1854

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
11.11.1856

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
15.03.1861

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1864

Сын: Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1871

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1874

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.05.1895
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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