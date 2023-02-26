Иван Тимофеев
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смерти19.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Тимофей Павлов
Мать: Стефанида Михайлова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1850
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1854
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
11.11.1856
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
15.03.1861
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1864
Сын: Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1871
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1874
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Мария (Марина) Максимова
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.05.1895
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.