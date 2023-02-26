Стефанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти03.01.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Евсигней (Евгений) Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
д.Шлюхино ( Станиги тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.01.1833
д.Шлюхино