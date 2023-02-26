Стефанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Михайлова

Стефанида Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

03.01.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Евсигней (Евгений) Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

д.Шлюхино ( Станиги тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.01.1833
д.Шлюхино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close