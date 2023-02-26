Евсигней (Евгений) Тимофеев
Место рожденияд.Шлюхино ( Станиги тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти25.10.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Тимофей Павлов
Мать: Стефанида Михайлова
д.Шлюхино ( Станиги тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1837
Жена: Анна Герасимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1857
рядовой лейб-гвардии Павловского полка
Рождение ребёнка
28.08.1858
Дочь: Марфа (Евсигнеева (
Мать ребёнка: Анна Герасимова
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
29.01.1872
Дочь: Анна Евсигнеева
Мать ребёнка: Анна Герасимова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.10.1885
д.Шлюхино ( Станигов тож ) Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.