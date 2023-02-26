Евсигней (Евгений) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсигней (Евгений) Тимофеев

Евсигней (Евгений) Тимофеев

avatar

Место рождения

д.Шлюхино ( Станиги тож ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.10.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Тимофей Павлов

Мать: Стефанида Михайлова

д.Шлюхино ( Станиги тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1837

Жена: Анна Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1857
рядовой лейб-гвардии Павловского полка
Рождение ребёнка
28.08.1858

Дочь: Марфа (Евсигнеева (

Мать ребёнка: Анна Герасимова

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
29.01.1872

Дочь: Анна Евсигнеева

Мать ребёнка: Анна Герасимова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.10.1885
д.Шлюхино ( Станигов тож ) Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close