Тимофей Павлов
Место рожденияд.Шлюхино
Дата рождения1773
Дата смерти21.08.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Евсигней (Евгений) Тимофеев
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
д.Шлюхино ( Станиги тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Стефанида Михайлова
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.08.1840
д.Шлюхино