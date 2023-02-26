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Тимофей Павлов

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Место рождения

д.Шлюхино

Дата рождения

1773

Дата смерти

21.08.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: ?

Мать: ?

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
1827

Сын: Евсигней (Евгений) Тимофеев

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

д.Шлюхино ( Станиги тож ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Стефанида Михайлова

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.08.1840
д.Шлюхино
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