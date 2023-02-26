Анна Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Евсигнеева

Место рождения

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.01.1872

Дата смерти

12.09.1872

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1872

Отец: Евсигней (Евгений) Тимофеев

Мать: Анна Герасимова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.09.1872
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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