Анна Евсигнеева
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.01.1872
Дата смерти12.09.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1872
Отец: Евсигней (Евгений) Тимофеев
Мать: Анна Герасимова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.09.1872
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.