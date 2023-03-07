Анна Герасимова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти29.12.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1837
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1858
Дочь: Марфа (Евсигнеева (
Отец ребёнка: Евсигней (Евгений) Тимофеев
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
29.01.1872
Дочь: Анна Евсигнеева
Отец ребёнка: Евсигней (Евгений) Тимофеев
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.12.1881
д.Станиги - Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище