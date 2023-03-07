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Анна Герасимова

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Место рождения

Тетино, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1835

Дата смерти

29.12.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетино, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.05.1837

Муж: Евсигней (Евгений) Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1858

Дочь: Марфа (Евсигнеева (

Отец ребёнка: Евсигней (Евгений) Тимофеев

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
29.01.1872

Дочь: Анна Евсигнеева

Отец ребёнка: Евсигней (Евгений) Тимофеев

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.12.1881
д.Станиги - Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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