Мария (Марина) Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти29.12.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1850
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1854
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
11.11.1856
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
д.Шлюхино
Рождение ребёнка
15.03.1861
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1864
Сын: Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1871
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1874
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.12.1890
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.