Мария (Марина) Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария (Марина) Максимова

Мария (Марина) Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

29.12.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1850

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

д.Шлюхино Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1854

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
11.11.1856

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

д.Шлюхино
Рождение ребёнка
15.03.1861

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1864

Сын: Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1871

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1874

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.12.1890
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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