Пётр Матвеев
Место рожденияд.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.01.1893
Дата смерти10.06.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1893
Отец: Матвей Иванов
Мать: Татьяна Тихонова
д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1895
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.