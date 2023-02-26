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Пётр Матвеев

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Место рождения

д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.01.1893

Дата смерти

10.06.1895

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1893

Отец: Матвей Иванов

Мать: Татьяна Тихонова

д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1895
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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