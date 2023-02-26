Стефанида Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1831
Сын: Косьма Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1833
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
16.06.1836
Сын: Осипов Тихон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
01.04.1839
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1842
Сын: Арсений Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
18.02.1845
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Смерть
1884