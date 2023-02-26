Стефанида Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1831

Сын: Косьма Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1833

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1836

Сын: Осипов Тихон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1839

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1842

Сын: Арсений Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1845

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1884
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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