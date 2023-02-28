Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения18.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1845
Отец: Андрей Иванов
Мать: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
05.07.1864
Муж: Филипп Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
18.09.1871
Сын: Трофим Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
10.03.1873
Дочь: Дария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
11.05.1874
Сын: Дмитрий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
17.01.1877
Сын: Ефимий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
02.11.1879
Дочь: Ефросинья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
15.10.1882
Сын: Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1885
Сын: Павел Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
26.10.1887
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Смерть
Неизвестно