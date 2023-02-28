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Евдокия Андреева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.02.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1845

Отец: Андрей Иванов

Мать: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.07.1864

Муж: Филипп Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
18.09.1871

Сын: Трофим Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1873

Дочь: Дария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1874

Сын: Дмитрий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1877

Сын: Ефимий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1879

Дочь: Ефросинья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1882

Сын: Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Павел Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1887

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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