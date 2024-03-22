Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти06.10.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Иван Флоров
Мать: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1831
Сын: Косьма Андреев
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
01.07.1833
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
16.06.1836
Сын: Осипов Тихон Андреев
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
01.04.1839
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Павел Андреев
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
12.06.1842
Сын: Арсений Андреев
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
18.02.1845
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Смерть
06.10.1874