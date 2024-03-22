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Андрей Иванов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

06.10.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван Флоров

Мать: Стефанида Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1831

Сын: Косьма Андреев

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1833

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1836

Сын: Осипов Тихон Андреев

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1839

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Павел Андреев

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1842

Сын: Арсений Андреев

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1845

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.10.1874
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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