Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти22.07.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Лазарь Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Флоров
Рождение ребёнка
04.07.1800
Сын: Андрей ст
Отец ребёнка: Иван Флоров
Рождение ребёнка
04.12.1801
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Флоров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Флоров
Рождение ребёнка
12.05.1807
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Флоров
Смерть
22.07.1831
Причина смерти: холера