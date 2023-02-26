Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

22.07.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Лазарь Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Флоров

Рождение ребёнка
04.07.1800

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Иван Флоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1801

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Флоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Флоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1807

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Флоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.07.1831
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: холера
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