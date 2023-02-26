Мария Андреева
Место рождения
Дата рождения01.04.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1839
Отец: Андрей Иванов
Мать: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
21.10.1872
Сын: Яков Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
16.06.1876
Сын: Иван Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
10.03.1879
Сын: Григорий Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
07.03.1881
Сын: Илья Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Домника Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Фёкла Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Ксения (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.11.1891
Сын: Филипп (по крёстному отцу)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.06.1894
Дочь: Акилина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.07.1896
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Смерть
Неизвестно