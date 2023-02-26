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Мария Андреева

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.04.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1839

Отец: Андрей Иванов

Мать: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1872

Сын: Яков Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1876

Сын: Иван Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Григорий Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Илья Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Домника Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Фёкла Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: Ксения (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1891

Сын: Филипп (по крёстному отцу)

Отец ребёнка: не указан

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1894

Дочь: Акилина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.07.1896

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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