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Иосиф Иванов

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

20.02.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Москалёв Иван Кодратов

Мать: Москалёва Анастасия (Михеева)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1872
отстпвной рядовой
Рождение ребёнка
21.10.1872

Сын: Яков Иосифов

Мать ребёнка: Мария Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1876

Сын: Иван Иосифов

Мать ребёнка: Мария Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Григорий Иосифов

Мать ребёнка: Мария Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Илья Иосифов

Мать ребёнка: Мария Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1884

Дочь: Домника Иосифова

Мать ребёнка: Мария Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Фёкла Иосифова

Мать ребёнка: Мария Андреева

Смерть
20.02.1885
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Дочь: Анна (по крёстному)

Мать ребёнка: Мария Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

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