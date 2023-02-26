Иосиф Иванов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти20.02.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Военная служба
1872
отстпвной рядовой
Рождение ребёнка
21.10.1872
Сын: Яков Иосифов
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
16.06.1876
Сын: Иван Иосифов
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
10.03.1879
Сын: Григорий Иосифов
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
07.03.1881
Сын: Илья Иосифов
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
10.02.1884
Дочь: Домника Иосифова
Мать ребёнка: Мария Андреева
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Фёкла Иосифова
Мать ребёнка: Мария Андреева
Смерть
20.02.1885
Рождение ребёнка
12.07.1896
Дочь: Анна (по крёстному)
Мать ребёнка: Мария Андреева