Яков Иосифов
Место рождения
Дата рождения21.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1872
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Мария Андреева
Бракосочетание
20.01.1891
Жена: Татьяна Тихонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: Агрипина Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
25.02.1895
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
02.05.1897
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
16.07.1899
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Мария мл.
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
04.02.1909
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
21.05.1911
Сын: Константин Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
26.12.1912
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Татьяна Тихонова
Смерть
Неизвестно