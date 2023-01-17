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Яков Иосифов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

21.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1872

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Мария Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1891

Жена: Татьяна Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: Агрипина Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1897

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Шавлов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1899

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Мария мл.

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Рождение ребёнка
04.02.1909

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1911

Сын: Константин Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1912

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Тихонова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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