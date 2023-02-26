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Фёкла Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1839 г.р.

Муж

До 1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Мария Андреева

Рождение ребёнка
26.06.1904

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Ерофеев

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1906

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ерофеев

Веретея, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Ерофеев

Смерть
Неизвестно