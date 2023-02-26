Фёкла Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Мария Андреева
Рождение ребёнка
26.06.1904
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Ерофеев
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1906
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ерофеев
Веретея, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Ерофеев
Смерть
Неизвестно