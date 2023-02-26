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Домника Иосифова

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

10.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1839 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1884

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Мария Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
30.07.1900

Муж: Иван Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Рождение ребёнка
30.10.1904

Сын: Яков Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Рождение ребёнка
28.04.1907

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Рождение ребёнка
12.12.1908

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Рождение ребёнка
03.07.1910

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Место жительства
1911
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Смерть
Неизвестно

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