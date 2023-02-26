Домника Иосифова
Место рождения
Дата рождения10.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1884
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Мария Андреева
Бракосочетание
30.07.1900
Муж: Иван Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
30.10.1904
Сын: Яков Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
28.04.1907
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
12.12.1908
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
03.07.1910
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно