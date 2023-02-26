Иван Семёнов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1879
Отец: Семён Петров
Мать: Гликерия Герасимова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1900
Жена: Домника Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Домника Иосифова
Рождение ребёнка
30.10.1904
Сын: Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Домника Иосифова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1907
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Домника Иосифова
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1908
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Домника Иосифова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1910
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Домника Иосифова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Домника Иосифова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Домника Иосифова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Домника Иосифова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно