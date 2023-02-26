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Иван Семёнов

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1879

Отец: Семён Петров

Мать: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1900

Жена: Домника Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Домника Иосифова

Рождение ребёнка
30.10.1904

Сын: Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Домника Иосифова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1907

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Домника Иосифова

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1908

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Домника Иосифова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1910

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Домника Иосифова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Домника Иосифова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Домника Иосифова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Домника Иосифова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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