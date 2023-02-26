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Семён Петров

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Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

04.04.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ксения Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Ульяния Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1876

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1879

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1882

Дочь: Александра Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Петров Илларион Семёнов

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1885

Сын: Дмитрий Семёнов

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Пелагея Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

Рождение ребёнка
02.11.1887

Сын: Павел Семёнов

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.04.1909
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | (Лесновка)
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