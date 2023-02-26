Петров Илларион Семёнов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: Семён Петров
Мать: Гликерия Герасимова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1906
Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1907
Дочь: Александра Илларионова
Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1909
Дочь: Ульяния Илларионова
Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1912
Дочь: Мария Илларионова
Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1914
Сын: Петров Максим Илларионович
Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Фёкла Арсениева
Смерть
Неизвестно