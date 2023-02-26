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Петров Илларион Семёнов

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Семён Петров

Мать: Гликерия Герасимова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1906

Сын: Петров Семён Илларионов

Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1907

Дочь: Александра Илларионова

Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1909

Дочь: Ульяния Илларионова

Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1912

Дочь: Мария Илларионова

Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Петров Максим Илларионович

Мать ребёнка: Петрова Фёкла Арсениева

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Фёкла Арсениева

Смерть
Неизвестно
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