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Петрова Фёкла Арсениева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1884

Отец: Арсений Карпов

Мать: Евдокия (Спиридонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Илларион Семёнов

Бракосочетание
16.02.1905

Муж: Лаврентий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1906

Сын: Петров Семён Илларионов

Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов

Рождение ребёнка
24.04.1907

Дочь: (Петрова) Александра Илларионова

Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов

Рождение ребёнка
15.08.1909

Дочь: (Петрова) Ульяния Илларионова

Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1912

Дочь: (Петрова) Мария Илларионова

Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов

Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Петров Максим Илларионович

Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов

Смерть
Неизвестно

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