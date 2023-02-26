Петрова Фёкла Арсениева
Место рождения
Дата рождения17.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1884
Отец: Арсений Карпов
Мать: Евдокия (Спиридонова)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1905
Муж: Лаврентий Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1906
Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов
Рождение ребёнка
24.04.1907
Дочь: (Петрова) Александра Илларионова
Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов
Рождение ребёнка
15.08.1909
Дочь: (Петрова) Ульяния Илларионова
Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1912
Дочь: (Петрова) Мария Илларионова
Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов
Рождение ребёнка
25.10.1914
Сын: Петров Максим Илларионович
Отец ребёнка: Петров Илларион Семёнов
Смерть
Неизвестно