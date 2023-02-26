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Арсений Карпов

Место рождения

д.Ожогино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

14.03.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дария Арсениева

Мать ребёнка: Евдокия (Спиридонова)

Военная служба
1876
временно отпускной мл.унтер-офицер пехотного Невского полка
Бракосочетание
04.02.1876

Жена: Евдокия (Спиридонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1877

Сын: Василий Арсениев

Мать ребёнка: Евдокия (Спиридонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Михаил Арсениев

Мать ребёнка: Евдокия (Спиридонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1884

Дочь: Петрова Фёкла Арсениева

Мать ребёнка: Евдокия (Спиридонова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.03.1910
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от порока сердца
Похороны
Неизвестно

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