Арсений Карпов
Место рожденияд.Ожогино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1847
Дата смерти14.03.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Дария Арсениева
Мать ребёнка: Евдокия (Спиридонова)
Военная служба
1876
временно отпускной мл.унтер-офицер пехотного Невского полка
Бракосочетание
04.02.1876
Жена: Евдокия (Спиридонова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1877
Сын: Василий Арсениев
Мать ребёнка: Евдокия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Михаил Арсениев
Мать ребёнка: Евдокия (Спиридонова)
Рождение ребёнка
17.09.1884
Дочь: Петрова Фёкла Арсениева
Мать ребёнка: Евдокия (Спиридонова)
Смерть
14.03.1910
Причина смерти: от порока сердца
Похороны
Неизвестно