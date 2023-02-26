Лаврентий Семёнов
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1905
Жена: Петрова Фёкла Арсениева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно