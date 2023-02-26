Петров Максим Илларионович
Место рожденияд.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.10.1914
Дата смерти22.07.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1914
Отец: Петров Илларион Семёнов
Мать: Петрова Фёкла Арсениева
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.07.1945
Причина смерти: убит
Военная служба
1945
гв. ст. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Польша, Познаньское воев., г. Оборники