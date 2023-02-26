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Петров Максим Илларионович

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Место рождения

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.10.1914

Дата смерти

22.07.1945

Пол

Мужской

Отец

До 1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1914

Отец: Петров Илларион Семёнов

Мать: Петрова Фёкла Арсениева

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.07.1945
Причина смерти: убит
Военная служба
1945
гв. ст. лейтенант
Похороны
Неизвестно
Польша, Познаньское воев., г. Оборники
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