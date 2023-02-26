(Петрова) Мария Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петрова) Мария Илларионова

(Петрова) Мария Илларионова

avatar

Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1912

Дата смерти

25.05.1913

Пол

Женский

Отец

До 1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1912

Отец: Петров Илларион Семёнов

Мать: Петрова Фёкла Арсениева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.05.1913
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кори | (Лесновка)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close