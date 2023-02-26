(Петрова) Мария Илларионова
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.01.1912
Дата смерти25.05.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1912
Отец: Петров Илларион Семёнов
Мать: Петрова Фёкла Арсениева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.05.1913
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кори | (Лесновка)