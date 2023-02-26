Петров Семён Илларионов
Место рожденияд.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.01.1906
Дата смерти16.06.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906
Отец: Петров Илларион Семёнов
Мать: Петрова Фёкла Арсениева
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.06.1906
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.