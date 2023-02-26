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Петров Семён Илларионов

Место рождения

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.01.1906

Дата смерти

16.06.1906

Пол

Мужской

Отец

До 1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906

Отец: Петров Илларион Семёнов

Мать: Петрова Фёкла Арсениева

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.06.1906
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.