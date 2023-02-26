Гликерия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: Ульяния Семёнова
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
02.07.1876
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
19.03.1879
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
13.03.1882
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
08.02.1885
Сын: Дмитрий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
02.11.1887
Сын: Павел Семёнов
Отец ребёнка: Семён Петров
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Петров
Смерть
Неизвестно