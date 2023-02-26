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Гликерия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Ульяния Семёнова

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
02.07.1876

Дочь: Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
19.03.1879

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Петров Илларион Семёнов

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
13.03.1882

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
08.02.1885

Сын: Дмитрий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
02.11.1887

Сын: Павел Семёнов

Отец ребёнка: Семён Петров

Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Петров

Смерть
Неизвестно

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