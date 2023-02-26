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Василий Иоаннов

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Место рождения

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.04.1907

Дата смерти

07.01.1908

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1907

Отец: Иван Семёнов

Мать: Домника Иосифова

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.01.1908
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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