Василий Иоаннов
Место рожденияд.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.04.1907
Дата смерти07.01.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1907
Отец: Иван Семёнов
Мать: Домника Иосифова
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.01.1908
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.