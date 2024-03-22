Мария Андреева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти16.11.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Андрей Иванов
Мать: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
01.10.1858
Муж: Лука Филиппов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.09.1859
Дочь: Устиния Лукина
Отец ребёнка: Лука Филиппов
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1890
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.