Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Андреева

Мария Андреева

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

16.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Андрей Иванов

Мать: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.10.1858

Муж: Лука Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.09.1859

Дочь: Устиния Лукина

Отец ребёнка: Лука Филиппов

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1890
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close