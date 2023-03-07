Павел Андреев
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Андрей Иванов
Мать: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
10.02.1862
Жена: Гликерия (по крёстному)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1864
Дочь: Елизавета Павлова
Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1864
унтер-офицер Гусарского Елисаветградского полка
Рождение ребёнка
04.05.1872
Дочь: Матрона Павлова
Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1874
Сын: Тит Павлов
Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1876
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Яков Павлов
Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1880
Сын: Алексей Павлов
Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)
д.Залесье (Подары) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно