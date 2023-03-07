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Павел Андреев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Андрей Иванов

Мать: Стефанида Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1862

Жена: Гликерия (по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1864

Дочь: Елизавета Павлова

Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1864
унтер-офицер Гусарского Елисаветградского полка
Рождение ребёнка
04.05.1872

Дочь: Матрона Павлова

Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1874

Сын: Тит Павлов

Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1876

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Яков Павлов

Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1880

Сын: Алексей Павлов

Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)

д.Залесье (Подары) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Гликерия (по крёстному)

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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