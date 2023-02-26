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Яков Павлов

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Место рождения

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Павел Андреев

Мать: Гликерия (по крёстному)

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Мария Филиппова

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1911

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Мария Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Филиппова

Смерть
Неизвестно
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