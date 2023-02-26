Яков Павлов
Место рожденияд.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Павел Андреев
Мать: Гликерия (по крёстному)
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1897
Сын: Стефан Яковлев
Мать ребёнка: Мария Филиппова
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1911
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Мария Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Филиппова
Смерть
Неизвестно