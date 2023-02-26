Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Павлов

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1911

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Павлов

Смерть
Неизвестно
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