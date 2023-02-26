Мария Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1897
Сын: Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Павлов
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.08.1911
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Павлов
Смерть
Неизвестно