Гликерия (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия (по крёстному)

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.05.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1806 г.р.

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1846

Отец: не указан

Мать: Мария Семёнова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1862

Муж: Павел Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1864

Дочь: Елизавета Павлова

Отец ребёнка: Павел Андреев

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1872

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Андреев

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1874

Сын: Тит Павлов

Отец ребёнка: Павел Андреев

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1876

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Андреев

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Яков Павлов

Отец ребёнка: Павел Андреев

д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1880

Сын: Алексей Павлов

Отец ребёнка: Павел Андреев

д.Залесье (Подары) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Павел Андреев

д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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