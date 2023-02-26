Гликерия (по крёстному)
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.05.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1846
Отец: не указан
Мать: Мария Семёнова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1862
Муж: Павел Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1864
Дочь: Елизавета Павлова
Отец ребёнка: Павел Андреев
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1872
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел Андреев
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1874
Сын: Тит Павлов
Отец ребёнка: Павел Андреев
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1876
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Андреев
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Яков Павлов
Отец ребёнка: Павел Андреев
д.Подары Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1880
Сын: Алексей Павлов
Отец ребёнка: Павел Андреев
д.Залесье (Подары) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Павел Андреев
д.Подары Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно