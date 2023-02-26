Никифор Тихонов
Место рождения
Дата рождения08.02.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
08.02.1864
Отец: Осипов Тихон Андреев
Мать: Мавра Семёнова
Бракосочетание
30.01.1887
Жена: Анна Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1888
Дочь: Ульяния Никифорова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
04.05.1890
Сын: Николай ст
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: София Никифорова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Васса Никифорова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
31.05.1898
Сын: Иоанн Никифоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
13.08.1899
Сын: Михей Никифоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
04.05.1902
Сын: Николай Никифоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иоанн Никифоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
?.05.1906
Сын: Макар Никифоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Андрей Никифоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно