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Никифор Тихонов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.02.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1864

Отец: Осипов Тихон Андреев

Мать: Мавра Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1888

Дочь: Ульяния Никифорова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1890
рядовой
Рождение ребёнка
04.05.1890

Сын: Николай ст

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: София Никифорова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Васса Никифорова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1898

Сын: Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1899

Сын: Михей Никифоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1902

Сын: Николай Никифоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Рождение ребёнка
?.05.1906

Сын: Макар Никифоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Смерть
Неизвестно

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