Анна Ефимова
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
30.01.1887
Муж: Никифор Тихонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1888
Дочь: Ульяния Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
04.05.1890
Сын: Николай ст
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: София Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Васса Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
31.05.1898
Сын: Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
13.08.1899
Сын: Михей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
04.05.1902
Сын: Николай Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
?.05.1906
Сын: Макар Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Андрей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Тихонов
Смерть
Неизвестно