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Анна Ефимова

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Место рождения

Малое Аретово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

Малое Аретово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Никифор Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1888

Дочь: Ульяния Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1890

Сын: Николай ст

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: София Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Васса Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1898

Сын: Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1899

Сын: Михей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1902

Сын: Николай Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Рождение ребёнка
?.05.1906

Сын: Макар Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Тихонов

Смерть
Неизвестно
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