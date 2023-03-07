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Ефимия Лукина

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Майоров Лука Иванов

Мать: Елена Захарова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1883

Муж: Илья Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1885

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1887

Сын: Яков Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1893

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1894

Сын: Косьма Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1903

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья Тихонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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