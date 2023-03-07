Ефимия Лукина
Место рождения
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Майоров Лука Иванов
Мать: Елена Захарова
Бракосочетание
09.11.1883
Муж: Илья Тихонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1885
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
21.03.1887
Сын: Яков Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
06.07.1890
Сын: Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
05.03.1893
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
30.10.1894
Сын: Косьма Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
29.07.1897
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Пётр Ильин
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Рождение ребёнка
07.02.1903
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья Тихонов
Смерть
Неизвестно