Елена Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти25.08.1874
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Захарий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1864
Сын: Майоров Матвей Лукин
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Ефимия Лукина
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Феодосия Лукина
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
30.06.1872
Дочь: Марфа Лукина
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: Сухорученкова Домника Лукина
Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов
Смерть
25.08.1874