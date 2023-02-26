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Елена Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

25.08.1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Захарий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1864

Сын: Майоров Матвей Лукин

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Ефимия Лукина

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Феодосия Лукина

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Майоров Тимофей Лукьянов

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1872

Дочь: Марфа Лукина

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: Сухорученкова Домника Лукина

Отец ребёнка: Майоров Лука Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.08.1874
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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