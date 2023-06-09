Сухорученкова (Майорова) Домника Лукина
Место рождения
Дата рождения01.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874
Отец: Майоров Лука Иванов
Мать: Елена Захарова
Бракосочетание
30.04.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Сухорученков Антоний Иосифов
Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев
Рождение ребёнка
15.07.1899
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Федора Иосифова
Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сухорученков Федор Иосифович
Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев
Смерть
Неизвестно