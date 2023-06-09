Сухорученкова (Майорова) Домника Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорученкова (Майорова) Домника Лукина

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874

Отец: Майоров Лука Иванов

Мать: Елена Захарова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.04.1893

Муж: Сухорученков Иосиф Артемиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Сухорученков Антоний Иосифов

Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1899

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Федора Иосифова

Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сухорученков Федор Иосифович

Отец ребёнка: Сухорученков Иосиф Артемиев

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно