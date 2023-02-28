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Сухорученков Иосиф Артемиев

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1875

Отец: Сухорученков Артемий Прохоров

Мать: Сухорученкова Акилина Ильина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.04.1893

Жена: Сухорученкова Домника Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Сухорученков Антоний Иосифов

Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1899

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Федора Иосифова

Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Параскева Иосифова

Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сухорученков Федор Иосифович

Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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