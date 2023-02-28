Сухорученков Иосиф Артемиев
Место рождения
Дата рождения03.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1875
Бракосочетание
30.04.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Сухорученков Антоний Иосифов
Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина
Рождение ребёнка
15.07.1899
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Федора Иосифова
Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Параскева Иосифова
Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сухорученков Федор Иосифович
Мать ребёнка: Сухорученкова Домника Лукина
Смерть
Неизвестно