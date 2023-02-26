Сухорученкова Акилина Ильина
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1843
Дата смерти02.04.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Кислаков Илья Марков
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1864
Сын: Сухорученков Тимофей Артемиев
Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1875
Сын: Сухорученков Иосиф Артемиев
Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
02.04.1877
д.Тимошаты