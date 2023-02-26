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Сухорученкова Акилина Ильина

Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1843

Дата смерти

02.04.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кислаков Илья Марков

Мать: Кислакова Дария (Ермолаева)

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Сухорученков Артемий Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1864

Сын: Сухорученков Тимофей Артемиев

Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1875

Сын: Сухорученков Иосиф Артемиев

Отец ребёнка: Сухорученков Артемий Прохоров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
02.04.1877
д.Тимошаты
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